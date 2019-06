유인택 사장 "대한민국발레축제 예산 증액 위해 힘쏟을 것"

자유소극장에서는 공모를 통해 선발된 공연이 올려진다. 올해는 여섯 공연 모두 남성 안무가들의 작품이다. 다크서클즈 컨템포러리 댄스의 '인투 더 사일런스(Into the Silence, 안무 조현상)와 윤전일 댄스 이모션의 '더 원(The One)', 프로젝트 클라우드 나인의 '더 플랫폼 7(안무 김성민)'과 김용걸댄스씨어터의 '르 배제(Le Baiser·키스)', 신현지 비 프로젝트의 '콘체르토'와 유회웅 리버티홀 '라이프 오브 발레리노'가 공연된다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.