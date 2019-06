反화웨이 확산 후폭풍 中, 韓 비자발급 제한(종합)

비자 발급이 제한되면서 당장 중국 출장을 떠나야 국내 기업들이 당혹스러워하고 있다. 주요 기업들은 3일부터 사내 임직원들에게 '중국의 상용비자 발급 제한'과 관련한 긴급 공지를 띄우고 있다. 중국 비즈니스 출장 일정이 취소되거나 변경되는 사례도 속출하고 있다. IT 업계 관계자는 "지난주 금요일 갑자기 접수가 거부됐는데, 중국에 거래처를 둔 기업들은 타격이 클 수밖에 없다"고 설명했다.

