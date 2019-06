트럼프 대통령 영국 도착…왕실 주요 인사 총출동 '환대'

인근 그린파크와 런던탑에서는 축포가 발사되기도 했다. 엘리자베스 2세 여왕은 트럼프 대통령에게 윈스턴 처칠 전 영국 총리가 쓴 '2차 세계 대전'(The Second World War) 초판과 여왕 전용으로 특별히 디자인된 'EIIR' 문양이 새겨진 듀오폴드 펜을 선물했다. 멜라니아 여사에게는 애나멜 뚜껑이 달린 수공예 은상자를 선물했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.