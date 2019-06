‘라디오쇼’ 정은지 “한 달 수입? 고3 동생 뒷바라지 할 정도”

한편, 정은지는 지난 2011년 ‘세븐 스프링스 오브 에이핑크’(Seven Springs of Apink)를 통해 가요계에 데뷔했다. 그는 최근 영화 ‘0.0Mhz’에 출연하며 스크린 데뷔를 앞두고 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.