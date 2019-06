제40회 서울연극제 대상에 라마플레이 '집에 사는 몬스터'

제40회 서울연극제 대상작인 '집에 사는 몬스터'의 배우들과 제작진이 대상을 받은 후 기념사진을 찍고 있다. [사진= 서울연극협회 제공]

[아시아경제 박병희 기자] 극단 라마플레이의 연극 '집에 사는 몬스터(원작 데이비드 그레이그, 연출 임지민)'가 제40회 서울연극제 대상을 받았다.

제40회 서울연극제는 지난 1일 37일간 일정을 마무리했으며 2일 오후 5시 서울 대학로예술극장 대극장에서 폐막식을 진행했다. 이번 연극제의 공식선정작 열 개 작품은 총 99회 공연을 진행했으며 48회 매진을 기록했다.

대상(서울시장상)의 영광을 안은 '집에 사는 몬스터'는 다발성 경화증을 앓는 아버지 휴와 함께 살며 자신의 한 칸을 지키려는 스코틀랜드 작은 마을의 소녀 덕의 이야기를 다룬다. '집에 사는 몬스터'는 4면 무대, 4면 객석으로 공간을 구성해 관객들에게 색다른 경험을 선사하고, 화자가 없는 희곡에 등장인물을 설정해 유쾌한 발상과 생기를 불어넣은 작품이다. 4인의 심사위원단은 연출가의 흥미롭고 신선한 아이디어와 무대를 가득 채운 배우 4인의 연기력과 노련함을 높이 평가했다. '집에 사는 몬스터'는 대상과 더불어 연기상 2인(휴 역 김은석, 아그네사/언더힐 역 남미정), 무대예술상(무대디자이너 이창원)을 수상하며 4관왕에 올랐다.

우수상(종로구청장상)은 극단 신세계의 '공주들(공동창작, 연출 김수정)'과 몽씨어터의 '데모크라시(원작 마이클 프레인, 연출 이동선)'에 돌아갔다. '공주들'은 한국에서 태어나 가부장제, 민족주의, 자본주의 체제 속에서 키워지고 이용되는 '구멍의 주인들'에 대한 이야기를 그린 작품이다. 심사위원단은 "공동창작자들의 수많은 고민이 효과적으로 드러났다. 직설적이고, 때로는 불편한 입체적인 쟁점들이 돋보인 작품"이라고 평했다. '공주들'은 100명의 관객군단이 선정한 인기상 '관객훈장'도 수상했다.

'집에 사는 몬스터'의 한 장면 [사진= 서울연극협회 제공]

'데모크라시'는 서독 빌리 브란트 수상의 집무실에 침투한 동독 고정간첩의 스캔들을 통해 민주주의의 복잡한 민낯을 들여다본 작품으로 "초연보다 깊어진 연출력과 작품을 끌고 나가는 정치적 담론으로 대극장을 알차게 채웠다"는 평을 이끌어냈다.

김은석(집에 사는 몬스터, 휴 역), 김종태(데모크라시, 빌리 브란트 역), 남미정(집에 사는 몬스터, 아그네사ㆍ언더힐 역), 전국향(단편소설집, 루스 역)이 연기상을 받았고, 신인연기상은 박승현(댓글부대, 찻탓캇 역)과 양정윤(공주들, 김공주 역)이 받았다.

연출상은 '데모크라시'의 이동선 연출, 희곡상은 '중첩'을 집필한 이우천 작가에게 돌아갔다. '중첩'은 "자살을 시도하는 한 남자의 부채를 다루며, 그의 의식과 무의식을 자유롭게 넘나들었다"는 평을 받았다. 무대예술상은 '데모크라시'의 김성구 조명디자이너와 '집에 사는 몬스터'의 이창원 무대디자이너가 각각 받았다.

프린지 부문인 제15회 서울창작공간연극축제에서는 홍시 프로젝트(그들의 이해관계), 숨다(별의 별주부전), 극단 바라-봄(On Our Way to Freedom) 세 팀이 프린지 창공상을 받았다. 극단 고향이 창단 50주년, 독립극장이 40주년, 모시는사람들이 창단 30주년을 맞아 공로패를 받았다.

