"alloha, 힐링" 남궁민♥?진아름, 하와이 여행 사진 공개

남궁민과 진아름은 지난 1일, 2일 각각 자신의 인스타그램을 통해 하와이 여행 사진을 공개했다. 두 사람은 같은 장소에서 찍은 사진과 함께 "alloha", "in hawaii", "힐링" 등의 글을 게재했다.

