방탄소년단 웸블리 공연, 네이버 'V라이브'로 14만명 시청

네이버 브이라이브 플러스(VLIVE+)는 2일 오전 3시30분(한국 시각) 영국 웸블리 스타디움에서 열린 방탄소년단의 ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' 투어 공연을 독점 생중계했다. 아미(방탄소년단의 팬)는 현장뿐만 아니라 생중계 영상을 통해 방탄소년단과 함께 호흡했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.