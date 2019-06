'웸블리 공연' 방탄소년단 지민, "모든 영광 누리게 해준 팬들께 감사"

한편 방탄소년단은 6월2일(현지시각)에도 영국 런던 웸블리 스타디움에서 월드투어 ‘러브 유어셀프: 스피크 유어셀프(LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF)’ 런던 공연을 펼친다.

