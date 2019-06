이재용의 주문…"일희일비 말고, 장기적 기술경쟁력 확보해야"(종합)

삼성전자는 올 초 '함께 가요, 미래로! 인에이블링 피플(Enabling People)'이라는 새로운 사회공헌 비전을 발표하고 '청소년 교육(Education for Future Generations)'을 새로운 사회공헌 테마로 제시했다. 대한민국을 이끌 차세대 주자인 청소년들이 미래 인재의 역량을 갖추도록 지원하는 활동에 집중하겠다는 것이다.

