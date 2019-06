세븐일레븐 시그니처, 충전소 스마트 편의점 2호점 오픈

세븐일레븐 시그니처 양평SK충전소점은 약 30평 규모다. 유?무인 결제가 자유롭게 전환이 가능한 듀얼POS를 중심으로 시그니처 모델의 핵심 IT 기술이 모두 적용됐다. 여기에 카페형 콘셉트로 매장을 꾸며 주유소 이용 고객뿐만 아니라 일반 고객들도 여유롭고 편리하게 쇼핑을 즐길 수 있도록 했다.

