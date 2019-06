23주년 맞은 인터파크…이기형 회장 "작품같은 서비스 만들자"

이 회장은 "단기간 상품 판매를 늘리기 위해 쉬운 길을 택하는 것이 잠깐은 소비자들에 환영 받을 수 있겠지만, IT 서비스 관점에서 기술 개발이 수반되지 않는다면 그러한 경쟁력은 오래 가기 어려울 것이고 e커머스가 함께 발전해 나가는 길도 되지 못한다"고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.