[신간 안내] <아마존 vs 구글 미래전쟁> 外

◆아마존 vs 구글 미래전쟁= 저자는 인공지능(AI) 및 빅데이터 솔루션 기업 솔트룩의 최고전략책임자(CSO)다. 구글과 아마존은 AI, 클라우드, 헬스케어, 빅데이터, 우주탐사 등 미래 사업에서 정면으로 충돌하고 있다. 구글과 아마존이 어떻게 기회를 발견했으며 어떤 미래를 구상하고 있는지 살핀다. 구글과 아마존에 도전장을 던진 일본 소프트뱅크와 중국 정보기술(IT) 기업, 그리고 이들의 도전에 구글과 아마존은 어떻게 대처하는지도 살핀다.(강정우 지음/시크릿하우스)

