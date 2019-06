KT·서울대, 6G·자율주행 '맞손'

이에 컨소시엄을 구성해 본격적인 연구활동을 추진한다. 6G 원천기술 개발 및 표준화 기술 공동연구를 통해 글로벌 6G 표준기술을 주도하고, 한국의 통신 발전에 기여하는 것을 목표로 삼았다. KT의 자율주행 실증사업 경험과 5G 네트워크, 5G 에지 클라우드, V2X(Vehicle to Everything), 5G 보안솔루션 기가스텔스(GiGAstealth) 등의 기술을 접목해 자율주행 활용 분야 발굴에 대한 노력을 공동으로 추진할 계획이다.

