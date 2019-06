6·25전쟁 프랑스군 전사자 인식표 인도…정경두 "숭고한 희생 감사"

9·19 남북 군사합의에 따른 DMZ 내 유해발굴 과정에서 프랑스군 유품이 나온 것은 이번이 처음이다. 발견된 인식표에는 'MOALIC. YVES, M RENNE C FRENCH'라는 글자가 새겨져 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.