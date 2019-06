방탄소년단 '진', 유니세프 누적 기부금 1억원 넘겨 '이젠 아너스 클럽'

한편 방탄소년단 진은 6월1일과 2일(현지시간) 영국 런던 웸블리 스타디움에서 열리는 방탄소년단의 ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ 월드투어 현장에서도 유니세프 부스를 통해 캠페인 메시지를 전파할 예정이다.

