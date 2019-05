"지금 호캉스 예약하면 캠핑 이용권 드려요"…호텔업계, '얼리버드 패키지' 출시

올해로 개관 30주년을 맞은 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스는 30년 전 무드를 즐길 수 있도록 ‘Back to 80 - 뉴트로 콘셉트’의 여름 패키지를 오는 21일부터 선보인다. 뉴트로 콘셉트의 치킨 1마리와 맥주 2잔, 그랜드 키친 조식 뷔페를 즐길 수 있으며, 기간 한정 특별 혜택으로 여름 성수기에는 다양한 복고풍 콘텐츠를 체험할 수 있는 뉴트로 체험존을 별도로 운영할 계획이다.

