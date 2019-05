사회적기업 우시산, '바다의 날' 행사서 환경보호 전도사

이 부스는 ▲플라스틱으로 만든 대형 고래 조형물을 통해 해양 환경 오염의 심각성과 보호 필요성을 알리는 환경전시 존(zone) ▲폐플라스틱업사이클링 프로세스를 보여주는 업사이클링 존 ▲울산항 아.그.위.그.(I green We green) 캠페인 홍보 및 참여 유도를 위한 캠페인 존 ▲나만의 업사이클링 제품 만들기 등 체험 존으로 구성됐다.

'바다와 함게 꾸는 꿈, 바다와 함께 여는 미래'를 주제로 열린 이 행사에서 우시산은 'Save the Ocean, Save the Whales (바다를 살리고, 고래를 구하자)'는 슬로건으로 SK에너지, 울산항만공사, UN환경계획과 공동부스를 열며 큰 관심을 끌었다.