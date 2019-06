"미·중 관세 보복전 본격시작…미국도 종목장세 시작"

최 연구원은 "올해 S&P500지수의 이익증가율이 한 자리 수에 그칠 것으로 예상돼 (막연한 지수 추종보다는) 탄탄한 수익성을 확보한 기업 중심으로 접근할 필요가 있다"며 "높은 수익성을 기대할 수 있는 기업으로 비자, 마스터카드, 페이팔홀딩스, 글로벌 페이먼츠, 페이첵스(이상 IT), CCI, AMT, EQIX(부동산), 컴캐스트, 차터(커뮤니케이션) 등이 있다"고 추천했다.

IT 업종 안에서도 서비스기업에 주목하라는 조언이다. 애플은 지난달 10% 넘게, 마이크론과 엔비디아 등도 약 20% 하락했지만 이들 기업들은 시장수익률을 웃도는 저력을 보였다.

그에 따르면 에너지, IT, 산업재 업종 타격이 컸다. 유가 급등락 영향이 에너지주를 눌렀고 무역갈등 산업 가운데 비중이 컸던 IT와 산업재 기업들도 타격을 입었다. 이들 기업 주가가 조정받으며 미국 지수에 대한 투자심리가 위축되고 있다.