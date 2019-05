[아시아경제 이관주 기자] 베셀 베셀 177350 | 코스닥 현재가 3,525 전일대비 65 등락률 -1.81% 거래량 38,539 전일가 3,590 2019.05.31 15:30장마감 close 은 중국 업체 'ZHANGJIAGANG KANGDEXIN OPTRONICS MATERIAL CO., LTD.'와 맺은 39억7044만원 규모의 디스플레이 제조장비 공급계약을 해지한다고 31일 공시했다. 계약 해지 금액은 매출액 대비 4.92%다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.