상가 고르기?... ‘규모의 경제’를 보라!

경제학 용어인 ‘규모의 경제(economy of scale)’ 효과가 부동산시장에도 나타나고 있다. 생산량 증가에 따라 단위당 생산비가 감소하는 현상을 의미하는 ‘규모의 경제’는 부동산의 규모가 클수록 그 가치와 선호도가 높아지는 모습으로 발현되고 있다.

