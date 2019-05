전남대학교 박사졸업생 ‘한국갤럽박사학위논문상’

오영교 영어교육학과 박사…안병규 교수 ‘지도상’ 수상도

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남대학교 박사졸업생이 한국갤럽학술논문상 우수 박사학위논문상을 수상하고 지도교수가 지도상을 함께 수상하는 기쁨을 누렸다.

30일 전남대학교에 따르면 지난 2월 전남대 영어교육학과(학과장 최문홍) 박사과정을 졸업한 오영교 박사가 한국갤럽학술논문상 우수 박사학위논문상을 수상한 데 이어 안병규 박사학위논문 지도교수도 한국갤럽박사학위논문 지도상을 수상했다.

오 박사는 경기종단연구 2차 데이터를 활용해 ‘A Multilevel SEM Analysis of the Impact of Individual Differences on L2 Achievement’이란 영문논문을 통해 중학생들의 영어과목 성취도 변화추세와 변화추세의 차이를 설명하는 관련 요인들을 이론적, 경험적으로 탐색하고 확인했다.

한국갤럽학술논문상은 사회과학 전반, 통계학, 조사실무 등 다양한 분야의 전문 학술지에 게재된 논문을 응모 또는 추천받아 사회조사방법 분야의 발전에 기여한 것으로 평가되는 논문에 대해 시상한다.

시상식은 5월 31일(금) 오후 3시 30분 서울 대한상공회의소에서 열릴 예정이다.

한편 오영교 박사는 최근 통계청, 고용노동부, 교육부, 시·도교육청 네트워크, 경기도연구원에서 주최한 학술논문(경진)대회와 논문공모전에서 5차례 수상했으며 관련 논문 7편을 학술지에 게재한 바 있다.

