게임산업協 "게임이용장애 질병 코드는 문화콘텐츠에 대한 탄압"

협회는 이어 "보건복지부는 WHO의 의사 결정과 동시에 국내 적용을 준비하겠다는 뜻을 즉각 밝혔다"며 "불명확한 진단 기준이나 여타 질환과의 공존장애 가능성 같은 합당한 문제 제기에 대해서는 눈과 귀를 굳게 닫은 행보이며 오히려 이번 WHO 결정의 절차적 문제점에 대한 의구심만을 증폭시키는 것"이라고 지적했다.

WHO 게임이용장애 질병 코드 철회 촉구 성명서 발표