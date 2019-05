바이오리더스 “개발신약 임상 결과 학술지 게재”

[팍스넷뉴스 정혜인 기자] 바이오리더스 바이오리더스 142760 | 코스닥 현재가 10,900 전일대비 100 등락률 +0.93% 거래량 591,672 전일가 10,800 2019.05.29 15:30장마감 close 의 자궁경부전암 치료제 임상 결과가 부인암 학술지 JGO(Journal of Gynecologic Oncology)에 게재됐다.

