'컴백' 원어스 "녹음 중 정전, 착한 귀신이 앨범 대박 예고한 것 같다"

29일 서울 마포구 무브홀에서는 원어스의 두 번째 미니앨범 'RAISE US' 쇼케이스가 진행됐다. 자리에는 멤버 레이븐, 서호, 이도, 건희, 환웅, 시온이 참석해 신보에 대해 이야기하는 시간을 가졌다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.