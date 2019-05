디카프리오와 래리 페이지의 운동화…'메이드 인 코리아' 올버즈

올버즈는 2014년 샌프란시스코에 설립돼 2016년 "세상에서 가장 편한 신발(The World's most comfortable shoes)"이라는 슬로건으로 운동화를 처음 출시했다. 첫 운동화가 출시된 지 2년 만에 100만 켤레를 판매하는 쾌거를 이뤘다. 특히 올버즈는 실리콘밸리 CEO들 사이에서 큰 인기를 끌었다. 뉴욕타임스(NYT)는 "멘로파크에서 열린 벤처캐피털 행사장에 모인 1000명의 기업가와 투자자 중 올버즈를 신은 사람이 가장 많았다"고 보도하면서 '실리콘밸리가 선택한 신발'이라는 별명도 붙었다.

