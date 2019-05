[인사]신진영 연세대 교수, 한국기업지배구조원 제6대 원장 선임

신진영 한국기업지배구조원 제6대 원장 겸 연세대 교수.(사진제공=한국기업지배구조원)

[아시아경제 문채석 기자]한국기업지배구조원(KCGS)은 29일 사원총회를 개최해 조명현 원장의 후임으로 신진영 연세대 교수를 제6대 원장으로 선임했다고 밝혔다.

신 신임 원장의 임기는 다음 1일부터 3년간이다.

다음은 신 신임 원장의 이력이다 .

◆학력

경영학 박사 (1993), Carnegie Mellon University, Ph.D. in Finance

경영학 석사 (1990), Carnegie Mellon University, M.S. in Finance

경제학 석사 (1987), 서울대학교 경제학과

경제학 학사 (1985), 서울대학교, 경제학과

◆경력

2019.3 ~ 현재 연세대학교 경영대학 경영연구소장

2019.3 ~ 현재 한국증권학회 회장

2017.3 ~ 2018.2 한국금융연구원 초빙연구원

2012.6 ~ 8 University of Buffalo, Singapore Campus at Singapore Institute of Management, Visiting Senior Fellow

2009.8 ~ 2010.7 Department of Finance, The Hong Kong University of Science and Technology (홍콩科技大), Visiting Professor

2002.9 ~ 현재 연세대학교 경영대학 교수

1999.9 ~ 2002.8 아주대학교 경영대학 부교수

1993.7 ~ 1999.6 Department of Finance, The Hong Kong University of Science and Technology (홍콩科技大), Assistant Professor

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr





