굿잡(Goodjob) 컨설팅 받고 G원금 찾자!

‘굿잡(Goodjob)컨설팅’ 지원 대상은 G밸리 소재 IT, SW, IoT 융합 분야 5인 이상 기업이다. 금천, 구로 각 50개 기업을 선착순 지원한다. 참여를 희망하는 기업은 9월 30일까지 홈페이지(www.goodjob.ne.kr)에서 온라인 신청하면 된다.

G밸리 소재 IT, SW, IoT 융합 분야 5인 이상 기업을 대상으로 ‘근로 규정정비’, ‘스마트워크 관련 컨설팅’, ‘정부지원금 수급 가능 검토’ 등을 지원한다.