최태원 회장 사회적가치 축제 'SOVAC 2019' 하루종일 자리지켜(종합)

'패러다임 시프트 : 사회적 가치의 시대가 온다'라는 주제로 열린 '소셜밸류커넥트(SOVAC : Social Value Connect) 2019' 행사는 SOVAC 조직위원장인 조대식 SK수펙스추구협의회 의장의 개막사로 시작해 사회적 기업 '크레파스' 김민정 대표, 삼진어묵 박용준 대표, 유엔세계식량계획(WFP) 임형준 한국사무소장, 탤런트 차인표씨 등이 각자 추구해온 사회적 가치 창출 성과를 소개하는 자리로 이어졌다.

28일 서울 광장동 그랜드워커힐 서울호텔에서 열린 제 1회 'SOVAC 2019(Social Value Connect)' 행사장에 모습을 드러낸 최태원 회장은 개막부터 행사의 마지막인 '사회성과 인센티브 어워드'까지 줄곧 자리를 지켰다.

[아시아경제 권재희 기자]최태원 SK SK 034730 | 코스피 현재가 239,000 전일대비 4,000 등락률 +1.70% 거래량 294,024 전일가 235,000 2019.05.28 15:30장마감 close 그룹 회장이 사회적가치 축제 'SOVAC 2019(Social Value Connect)'에서 하루종일 자리를 지키며 사회적가치 전파에 나섰다.