"'게임=질병' 지정… 헌법상 권리 침해 가능성 커"

게임업체들이 모인 한국게임산업협회는 WHO에 지속적으로 이의를 제기하며 국내 도입을 막을 계획이라고 밝혔다. 최승우 한국게임산업협회 정책국장은 "WHO 총회에서 의결됐더라도 WHO 보건의료분야 표준화 협력센터(FIC)를 통해 이의를 제기하면 충분히 수정할 수 있다"며 "WHO에 지속해서 반대 의사를 전달하는 한편 한국표준질병·사인 분류체계(KCD)에 도입되지 않도록 보건복지부에 입장을 전달할 것"이라고 했다. 이어 "보건복지부가 최근 민관협의체를 구성했다고 하는데 이는 질병 등재 의도가 어느정도 담긴 '기울어진 운동장'이 될 수 밖에 없다"며 "국무조정실 차원에서 보다 객관적이고 공정한 협의체를 구성하길 바란다"고 요구했다.

임상혁 한국게임법과정책학회장(법무법인 세종 변호사)은 28일 김성원 자유한국당 의원 주최, 한국게임법과정책학회와 한국게임산업협회 주관하고 문화체육관광부의 후원으로 국회의원회관에서 열린 'WHO 게임이용장애 질병코드 도입에 따른 긴급토론회'에서 이 같이 강조했다.