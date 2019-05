최태원 회장 "사회적가치 거스를 수 없는 대세"

[아시아경제 권재희 기자] 최태원 SK SK 034730 | 코스피 현재가 234,000 전일대비 1,000 등락률 -0.43% 거래량 41,796 전일가 235,000 2019.05.28 13:10장중(20분지연) close 그룹 회장이 28일 서울 광장동 그랜드 워커힐 호텔에서 열린 'SOVAC 2019(Social Value Connect)' 행사에서 "사회적 가치는 이제 거스를 수 없는 대세"라며 "이 네트워크가 사회적 기업을 운영하는 사람들 뿐만이 아닌 사회전반으로 퍼져나가는 장이 되길 바란다"고 말했다.

▲최태원 SK그룹 회장이 28일 서울 광장동 그랜드 워커힐 호텔에서 열린 'SOVAC 2019(Social Value Connect)' 행사에서 기자와 만나 행사 개최 소감을 말하고 있다.

