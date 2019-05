화이텐센트는 중국 메이저 영화 스튜디오인 화이브라더스 미디어와 글로벌 IT 기업 텐센트의 합작회사다. 이번 투자로 승리호에 대한 투자지분과 함께 중국 본토에 대한 배급권을 확보했다. 메리크리스마스는 화이브라더스 자회사다.

