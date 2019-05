한편 가희는 2009년 애프터스쿨 싱글 앨범 'New Schoolgirl(뉴 스쿨걸)'을 통해 데뷔했다. 그는 2016년 3세 연상의 사업가와 결혼식을 올렸다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.