배리나는 지난 21일부터 22일(현지시간)까지 프랑스 파리에서 열린 '월드 인 이모션(World in emotion)' OECD 포럼에 참석했다. 포럼 첫날 그는 '소셜미디어와 정체성'을 주제로 진행된 토론에 패널로 나선 것으로 알려졌다.

