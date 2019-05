전세계 게임업계, 게임이용장애 질병 분류 재고 촉구

27일 한국게임산업협회에 따르면 우리나라를 포함해 미국, 유럽, 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 남아공, 브라질 등의 게임산업협단체들이 WHO 회원국들에게 게임이용장애를 'ICD-11'에 포함하는 결정을 재고해 줄 것을 촉구하는 공동성명을 이날 발표했다. "국제 사회에서 차지하는 위상과 영향력을 고려했을 때 WHO에서 논의되고 결정되는 지침들은 독립된 전문가들이 뒷받침하는 정기적이며 포괄적이고 투명한 검토가 기반이 돼야 하는데 게임이용장애는 WHO의 ICD-11에 포함될 만큼 명백한 증거를 기반으로 하고 있지 않다"는 것이 이들 협단체의 주장이다.

한국게임산업협회 28일 'WHO 게임이용장애 질병코드' 관련 긴급토론회