"병역면제·병가도 결석도 가능?…'게임 꾀병'만 키운다"

'게임이용장애=질병' 등재 되자마자 악용 가능 사례부터 WHO 권고 ICD-11 국내 도입 여부 두고 논란 재점화 조짐 복지부, 6월 중 민관협의체 꾸려 이해관계자 의견수렴·대응 방향 등 논의

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.