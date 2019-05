"생활고 겪다 극단적 선택 추정" 인천서 40대 남녀 숨진 채 발견

경찰 조사에서 C 씨는 "세입자인 A씨 등이 보이지 않고 그의 집에서 냄새가 나 문을 열고 들어가 보니 숨져 있었다"고 진술한 것으로 전해졌다. A 씨와 B 씨는 사실혼 관계로 함께 생활해 온 것으로 알려졌다.

건물주 C 씨가 이들을 발견해 경찰에 신고했으며 발견 당시 A 씨는 목을 맨 상태로, B 씨는 안방 침대 위에 누운 채 숨져있던 것으로 알려졌다.