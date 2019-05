"살려 달라" 친구 애원에도 흉기로 살해 시도…20대 징역 8년형

A 씨와 C 씨는 오랜 친구사이이며 범행 도중 C 씨가 살려달라고 애원을 했으나 A 씨는 흉기를 계속해 휘두른 것으로 알려졌다.

경찰 조사결과 A 씨는 B 씨의 자택에서 함께 술을 마시던 중 안방에서 C 씨가 험담하는 소리를 듣고 범행을 저지른 것으로 밝혀졌다.