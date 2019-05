코트라-롯데홈쇼핑, 모스크바서 '소비재 엑스포'…韓기업 수출 지원

코트라와 롯데홈쇼핑이 한국 소비재기업들의 러시아 수출 지원을 위해 23~24일(현지시간) 러시아 모스크바에서 '대한민국 브랜드 엑스포 in 모스크바'를 공동 개최했다. 엑스포에 참가한 한국 기업 관계자가 수출 상담을 받고 있는 모습/사진=코트라

코트라는 롯데홈쇼핑과 23~24일(현지시간) 러시아 모스크바에서 '대한민국 브랜드 엑스포 in 모스크바'를 공동 개최했다고 27일 밝혔다. 이번 행사는 신시장으로 떠오르고 있는 신북방지역에 한국 소비재의 최신 트렌드를 소개하고 수출 확대를 위해 마련됐다.