美에 반격 나선 中…"안보에 문제 있으면 IT부품 수입 금지"

이 규제에 대해 다음달 24일까지 한달 간 공개 의견 수렴 절차를 거친다고 밝혔다. 따라서 만일 규제안이 계획대로 시행된다면 중국 정부가 중요 IT 인프라 사업자의 부품 구매 거부권을 갖게 된다. 이번 조치는 미중 무역전쟁이 격화되는 가운데 자국산 부품 공급을 중단해 중국 기업들의 공급망을 무너뜨리려는 미국의 조치에 맞대응한 성격이 짙다는 분석도 나온다. 이 때문에 새 규제가 도입되면 많은 미국 제품들이 중국 수출길이 막힐 가능성을 배제할 수 없다는 관측도 있다.

