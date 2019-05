'게임중독=질병' 복지부 내달 민관협의체 추진…"산업계 우려 과도"

보건복지부는 26일 내달 중 '게임 장애(Gaming Disorder)' 관련 민관협의를 위한 협의체를 추진한다고 밝혔다. 협의체는 게임 장애가 포함된 국제질병분류 11차 개정안(ICD-11)이 25일(현지시간) WHO 제72차 총회 B 위원회를 만장일치로 통과해 2022년 1월 발효가 확정됨에 따라, 이와 관련한 현안을 논의하고 향후 대책 마련에 나선다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.