美 매거진, 방탄소년단 지민 인기 분석…"추정 자산 약 8백만 달러, 더 늘어날 것"

또 지민 개인 활동의 막강함도 소개했다. 잇따른 솔로곡 파워는 물론 지민의 끼와 재능이 그의 가치를 높인다는 것이다. 'Lie'와 'Serendipity', 사운드 클라우드에 공개한 '약속' 그리고 셀레나 고메즈와 찰리 푸스가 부른 'We Don't Talk Anymore' 커버곡까지 언급하면서 솔로서의 역량과 파워에 주목했다. 지민이 출연해 큰 관심을 끌었던 예능 프로까지 소개하기도 했다.

방탄소년단은 7장의 앨범을 발매했고, 가장 최근 앨범인 Map of the Soul: Persona는 선주문으로만 따져도 3백만장 이상의 판매고를 올렸다. 세븐틴은 전세계 수백만 명의 팬들이 월드 투어에 몰려드는 현상이 지민의 가치를 드높인다고 분석했다.