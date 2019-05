키움뱅크·토스뱅크, 모두 '탈락'…최종구 위원장 "당혹스럽다"(종합)

키움뱅크는 키움증권을 중심으로 하나금융지주, SK텔레콤, 온라인 쇼핑몰 11번가 등이 참여했다. 키움증권 모회사인 다우기술을 통한 IT 혁신성에 하나금융과 SK텔레콤의 금융, 통신 노하우를 접목시키겠다는 구상이었다. 토스뱅크는 간편송금 '토스'를 운영하는 비바리퍼블리카가 60.8%의 지분을 차지하고 실리콘밸리를 기반으로 한 벤처캐피털 알토스벤처스와 영국 챌린저뱅크(소규모 특화은행) 몬조의 투자사 굿워터캐피털이 9%씩 투자받기로 했다.

