하반기에도 게임업 '주가 혼조세' 전망

하반기에는 게임업종 내 시작 리스트가 다수 준비돼 있다. 하반기 출시 예정작 중에는 이미 여러 번 지연됐던 게임들이 있어 예정대로 나올 가능성이 높다. 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 현재가 475,000 전일대비 16,000 등락률 -3.26% 거래량 80,965 전일가 491,000 2019.05.24 15:30장중(20분지연) close 는 하반기 중 '블레이드앤소울 S'와 '리니지2M'의 출시가 예정돼 있다. 넷마블 넷마블 251270 | 코스피 현재가 113,500 전일대비 1,500 등락률 +1.34% 거래량 177,240 전일가 112,000 2019.05.24 15:30장중(20분지연) close 은 다음 달 4일 '일곱개의 대죄: 그랜드크로스'를 시작으로 다음 달 중 '요괴워치: 메달워즈'와 'BTS월드'를 출시한다. 하반기에는 'A3: Still Alive', '세븐나이츠2', '블레이드앤소울 레볼루션' 일본 출시 등이 계획돼 있다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 현재가 194,500 전일대비 200 등락률 -0.10% 거래량 62,590 전일가 194,700 2019.05.24 15:30장중(20분지연) close 는 4분기 중 '검은사막' 모바일의 글로벌 출시와 하반기 중 검은사막 콘솔의 플랫폼 확장이 기대되고 있다. NHN NHN 181710 | 코스피 현재가 73,000 전일대비 2,000 등락률 -2.67% 거래량 85,214 전일가 75,000 2019.05.24 15:30장중(20분지연) close 은 3분기 중 '닥터 마리오 월드'의 글로벌 출시가 예상된다.

