유니콘기업 8곳 중 7곳, 모태펀드 투자 받아

모태펀드란 벤처·창업기업에 투자자금을 공급하기 위해 2005년에 도입된 모펀드(Fund of funds)로 연기금 등이 주요 출자자로 참여한다. 민간 벤처캐피탈은 모태펀드와 민간출자자 등의 출자를 받아 벤처펀드(모태자펀드)를 조성·운용하면서 벤처·창업기업에 투자한다. 지금까지 중기부를 비롯한 10개 부처는 모태펀드에 4조5000억원을 투입했다. 민간 자금 등을 포함해 국내에서 22조4000억원 규모의 모태자펀드가 조성됐고 이중 15조6000억원이 5400여개 벤처·창업기업에 투자됐다.

