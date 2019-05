'게임장애' 질병 등재에…도입 "한다 vs 막는다" 2라운드 조짐(종합)

게임이용장애의 질병 등재가 세계보건총회를 통과했지만 국내에서는 정부부처와 학회, 관련업계 등을 중심으로 이와 관련한 공방이 훨씬 치열해질 전망이다. ICD는 나라별로 치료나 재활에 필요한 정책 방향을 수립하는 데 참고한다. 이는 WHO의 권고안으로 채택 여부는 회원국에서 정한다. ICD-11도 194개 WHO 회원국에서 2022년부터 적용될 예정이다.

WHO 세계보건총회서 게임이용장애 항목 포함된 ICD-11 만장일치 통과 복지부 "6월 중 민관협의체 꾸려 향후 국내 반영 위한 대책 논의" 게임관련 단체 "질병코드 지정 강력 규탄, 국내 도입 반대"