포스코그룹, 55개국 6만3000명 임직원 재능봉사활동

지난 24일부터 시작된 올해 포스코 글로벌 볼런티어 위크는 'Share the Talent, Change My Town'을 모토로 했다. 이 기간 동안 포스코그룹 임직원들은 개개인이 가진 전문지식이나 기술, 특기 등 재능을 활용한 봉사활동을 진행해 경영이념 기업시민을 글로벌 지역사회에 실천하기로 했다.

글로벌 볼런티어 위크 맞아 'Share the Talent, Change My Town' 모토