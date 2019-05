한국영화 칸영화제 진출 35년 만에 정상…봉준호 "판타지 영화 같다"

황금종려상은 권위있는 영화계 인사 여덟 명이 선정한다. 올해는 알레한드로 곤잘레스 이냐리투 감독을 비롯해 요르고스 란티모스 감독, 로빈 캉필로 감독, 배우 엘르 패닝 등이 맡았다. 영화계는 이들을 '취향의 중재자(the arbiters of taste)'라고 부른다. 대중에게 무엇이 가치 있는 작품인지를 최우선으로 판단한다는 이유다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.