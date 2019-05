'게임장애' 정식 질병됐지만…도입 "한다 vs 막는다" 2라운드 조짐

ICD는 나라별로 치료나 재활에 필요한 정책 방향을 수립하는 데 참고한다. ICD-11은 194개 WHO 회원국에서 2022년부터 적용된다. 우리나라는 보건복지부 주도로 5년 마다 개정하는 통계청의 한국표준질병사인코드(KCD)에 이를 반영할 전망이다. 업계에서는 국내 도입 시기를 2025년으로 예상하고 있다.

