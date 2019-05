"다음주 코스피 2020~2100, 투 트랙 접근"

특히 김 연구원은 현 증시는 적극적인 매매가 힘들기 때문에 최대한 방어적으로 대응하는 게 중요하기 때문에 투 트랙으로 접근하는 것을 추천했다. 그는 "은행, 통신 등 고배당 섹터를 보는 게 좋고, 다른 한편으론 IT 중심의 성장주도 살펴봐야 한다"며 "IT는 무역분쟁 반사이익을 장기간 누릴 수 있고 하드웨어, 반도체의 이익모멘텀이 개선되고 있는 점도 긍정적"이라고 판단했다.

