NCT127 "슈퍼휴먼 만들어 준 원동력은 '엔시티즌'"

NCT127은 24일 서울 영등포구 콘래드 서울에서 열린 네번째 미니앨범 '‘NCT #127 WE ARE SUPERHUMAN(엔시티 #127 위 아 슈퍼휴먼)' 발매 기념 제작발표회를 통해 본격적인 활동을 알렸다.

그룹 NCT127이 24일 오후 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 NCT127 새 앨범 'We are superhuman' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다/사진=연합뉴스